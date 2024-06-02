Хуситы заявили о ракетном ударе по авианосцу США

Хуситы заявили, что атаковали авианосец и эсминец США в Красном море
Движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и несколько кораблей, сообщил представитель ВС хуситов Яхья Сариа.
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, что на севере Красного моря с помощью нескольких ракет и БПЛА был атакован американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр».
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Сариа также сообщил, что силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и Индийском океане удары по кораблям, принадлежащим компаниям, которые нарушили решение о запрете прохода в порты Израиля.
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о взрыве на значительном удалении от судна, которое двигалось у побережья Йемена.