У российских беспилотников Supercam появились новые возможности

В модернизированном российском беспилотнике Supercam С350M появилась возможность передачи видеосигнала сразу на средства огневого поражения, что способствует повышению эффективности его боевого применения. Об этом со ссылкой на разработавшую дрон компанию "Беспилотные системы" сообщает РИА Новости.

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Агентство отмечает, что Supercam С350 - один из основных разведывательных беспилотников, применяемых российской армией в зоне СВО. Представитель компании-разработчика пояснил, что "возможность передачи видеопотока с борта разведчика на средство поражения" создана уже сейчас. Целеуказание выдается после автоматической обработки поступивших данных.

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Кроме того, новая версия Supercam С350M способна выполнять функцию ретранслятора, что ведет к увеличению дальности применения ударных БПЛА. Технические характеристики базовой версии Supercam С350 таковы: размах крыла — 3,2 метра, время полета — до 4,5 часов, скорость от 65 до 120 километров в час, максимальная дальность полета не менее 240 километров, радиус действия радиолинии до 100 километров, дальность действия видеоканала до 100 километров. 27 мая в Киеве пожаловались на непригодные для конфликта БПЛА от союзников. Об этом заявил заместитель руководителя министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков.