Самые революционные ранние субмарины

Подводные лодки — далеко не такое новое изобретение, как можно подумать. Изобретатели прошлого начали первые эксперименты с субмаринами много веков назад, причем некоторые из них даже были успешными. Портал history.com рассказал о самых революционных из ранних подлодок.

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«Дреббель» (1620-1624)

Британский математик Уильям Борн придумал одни из самых ранних чертежей субмарины примерно в 1578 году, но первый работающий прототип был построен в XVII веке. Он принадлежит Корнелиусу Дреббелю: датскому полимату на службе британского короля Джеймса I. По сути, его субмарина была модифицированной гребной шлюпкой, обтянутой смазанной кожей. Где-то в 1620 году Дреббель даже смог погрузиться на ней под реку Темзу на глазах короля и тысяч восторженных жителей Лондона. К сожалению, ни один из чертежей Дреббеля не дожил до наших дней, поэтому историки могут лишь догадываться о том, как работало его изобретение.

«Черепаха» (1775)

Во времена Американской революции изобретатель и выпускник Йельского университета Дэвид Бушнелл создал секретное оружие для колонистов — экспериментальную подлодку под названием «Черепаха». Одноместная машина работала за счет простого рычага и педали, которые позволяли субмарине приблизиться к вражескому кораблю и ввинтить в его борт пороховую мину. На практике же «Черепаха» ни разу не потопила свои цели, однако изобретение все равно заслужило уважение патриотов, в том числе Джорджа Вашингтона.

«Наутилус» (1800)

Американский изобретатель Роберт Фултон, работавший на французское правительство в 1800 году, разработал «Наутилус»: цельнометаллическую субмарину, которую часто называют первой современной подлодкой. Проект включал в себя несколько революционных инноваций, включая корпус в форме сигары и медную рубку. «Наутилус» перемещался под водой при помощи ручного пропеллера, но также был оснащен и складываемой мачтой с парусом для надводных путешествий.

«Ныряльщик» (1864)

Французская Le Plongeur («Ныряльщик») была одной из первых субмарин, использовавших механическую энергию. Морские инженеры отказались от рычагов, педалей и беговых дорожек в пользу поршневого мотора, который приходил в движение при помощи сжатого воздуха. Он также помогал обеспечить экипаж кислородом и выступал методом автоматического опустошения балласта. «Ныряльщик» совершил ряд успешных погружений, однако ограниченный запас воздуха и опасный структурный дизайн привели к тому, что субмарина была снята с вооружения в 1872.

«Иктинео II» (1865)

В 1857 году испанский политический активист и изобретатель Нарсис Монтуориоль стал свидетелем гибели ныряльщика, утонувшего в поисках кораллов. После этого эрудит решил разработать подводное средство передвижения, которое повысило бы безопасность людей. Результатом его работы стала «Иктинео II» — первая субмарина с механическим приводом. Монтуриоль разработал для нее анаэробный паровой двигатель, который вырабатывал кислород и тепло при помощи химической реакции. Подобный механизм не был никем повторен до XX века.