Российский "Кинжал" ударил по инструкторам НАТО на Яворовском полигоне у Львова

Российская армия атаковала Яворовский полигон в Львовской области с помощью аэробаллистической ракетой Х-47М2 (9-С-7760) "Кинжал". Высокоточный удар был нанесен минувшей ночью.

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Как сообщает "Русское оружие", под высокоточный удар попали инструкторы из стран НАТО, а также более 300 военнослужащих ВСУ.

"Как известно, данный полигон является ключевым логистическим хабом ВСУ, задействованным в переброске западной бронетехники, средств ПВО и боекомплектов для артиллерии и ЗРК в центральные и восточные регионы Украины. Терминальный участок траектории Х-47М2 проходил под углом порядка 87 - 90 градусов и со скоростью 1250 - 1350 м/с". - говорится в материале военкоров.

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Ранее "Военная хроника" также сообщила об иностранных инструкторах ВСУ, которые находились на полигоне в момент удара. По оценке военкоров, число погибших иностранцев может достигать сотни человек.

Отметим, что удар бы нанесен практически сразу после сообщения украинских источников о переброске в Львовскую область французских военных.

Яворовский полигон расположен в 30 километрах к северо-западу от Львова.