Штурмовики Су-25 ВС РФ сорвали ротацию ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". <…> В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника", - говорится в сообщении.

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В Минобороны РФ отметили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "Получили боевую задачу на командном пункте. Выполнили взлет парой в установленное время, полет к цели, пуск НАР (неуправляемых авиационных ракет - прим. ТАСС) с кабрирования. По докладу ПАН (передового авиационного наводчика - прим. ТАСС) все цели поражены. Возврат на аэродром штатно, посадка парой. Передаю привет городу Буденновску и своей семье. Победа будет за нами", - рассказал летчик Су-25 Александр.