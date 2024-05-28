Путин назвал последствия ввода западных войск на Украину

Возможный ввод западных войск на Украину станет еще одним шагом к глобальному конфликту. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Он отметил, что присутствие на Украине западных наемников давно установленный факт, хоть Киев этого и не признает. По словам Путина, ими, в том числе являются западные инструкторы, обслуживающие вооружения большой дальности, которые поставил Запад.

«Они есть и несут потери. Может быть, такое заявление (о возможности отправки западных войск на Украину) связано с тем, что им все труднее и они хотят официально обозначить их присутствие», — сказал президент РФ во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

Он подчеркнул, что вне зависимости от наличия западных войск на Украине Россия «все равно будет делать так, как считает нужным».

«Если они там находятся, то они также будут в зоне поражения наших Вооруженных сил. Я не думаю, что это хороший выбор. Это нагнетание и еще один шаг к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно?» — заключил Путин.

Ранее президент РФ прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России. Путин указал, что, выступая с таким заявлением, он должен понимать, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без космических средств разведки.