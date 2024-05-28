Путин заявил, что Столтенберг не страдал деменцией на посту премьера
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по России, пишет РИА «Новости».
Президент констатировал, что помнит Столтенберга премьер-министром Норвегии, тогда тот «деменцией не страдал».
Ранее глава альянса заявил, отметили журналисты, что «Украина имеет право» атаковать военные цели не только на линии соприкосновения, но и «на территории России».
Российский лидер предположил, что Столтенберг говорит о ударах по объектам, расположенным в глубине территории России.
Путин отметил, что Столтенберг, хоть и является номинально гражданским человеком, но возглавляет военно-политическую организацию. Соответственно, он должен понимать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки.