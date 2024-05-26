Расчеты «Града» поразили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ

Расчеты «Града» поразили склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и живую силу противника на донецком направлении. Об этом заявило Министерство обороны России в своем Telegram-канале. Уточняется, что удар был нанесен артиллеристами 1-го армейского корпуса.

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Ранее российские военнослужащие группировки «Север» эвакуировали жителей Волчанска в Харьковской области из-под ударов ВСУ и оказали им медицинскую помощь.

Минобороны России сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ ударной группой ВКС