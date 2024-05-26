Ударная группа ВКС сорвала ротацию подразделений ВСУ

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ поразила подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвала их ротацию в зоне ответственности группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", транспортно-боевого вертолета Ми-35 и многоцелевого вертолета Ми-8 успешно сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север",- говорится в сообщении.

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В министерстве уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После чего осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.