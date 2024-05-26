Сальдо назвал основные статьи ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Определены основные статьи ущерба, нанесённого Херсонской области от разрушения Вооруженными силами Украины Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо.

Это прямой ущерб от разрушения зданий, сооружений, инфраструктуры. Также речь идет об ущербе сельскому хозяйству и экологии, в том числе из-за изменения климата. Причинен ущерб и энергосистеме, транспорту от невозможности использования Каховского судоходного шлюза. Кроме того, речь идёт об ущербе от невозможности надлежащего обеспечения питьевой водой, от оттока населения и, соответственно, недополучения областью налоговых поступлений, ущербе за гибель людей, нанесения им физического и морального вреда вследствие ограничения права на жизнь и здоровье.

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Губернатор указал, что совокупная сумма ущерба превышает 11,5 миллиардов рублей, окончательная сумма будет установлена после обеспечения всех эвакуированных жителей жилыми помещениями, восстановления инфраструктурных и социальных объектов, обеспечения всех компенсационных выплат и прочее.

Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Это произошло после серии ракетных ударов со стороны Украины. Вода из водохранилища хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку. В области был введен режим ЧС. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. При этом Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт.

Из зоны бедствия эвакуировали около 9 тысяч человек, 59 человек погибли.