Тайвань зафиксировал возле острова семь летательных аппаратов ВС КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 7 летательных аппаратов и 14 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как указывается в тексте, за минувшие сутки возле острова также были зафиксированы четыре корабля китайской морской полиции. В сообщении отмечается, что армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

В США прокомментировали военные учения Китая возле Тайваня

Восточная зона боевого командования НОАК 23 мая объявила о начале двухдневных учений "Совместный меч - 2024А" вокруг Тайваня, а также возле островов Дунъинь, Мацзу, Уцю и Цзиньмэнь.

В них приняли участие сухопутные и ракетные войска, а также ВМС и ВВС. Как говорилось в заявлении, учения должны "стать предупреждением сепаратистским силам".

20 мая на Тайване прошла церемония вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.