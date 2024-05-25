США обратились с призывом к Китаю на фоне учений возле Тайваня

США серьезно беспокоят военные учения КНР вблизи Тайваня, Вашингтон призывает Пекин к сдержанности. Об этом заявил в субботу официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

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«США глубоко обеспокоены совместными военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе и в районах вокруг Тайваня», — сказал Миллер.

По его словам, Вашингтон внимательно следит за действиями Китая и координирует шаги с союзниками и партнерами. США призывают Пекин к сдержанности и считают «военные провокации» недопустимыми.

Миллер считает, что Пекин специально проводит учения в то время, когда на острове сменилась администрация. Это чревато эскалацией и подрывом «давних норм», десятилетиями гарантировавших мир и стабильность в Тайваньском проливе.

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При этом Вашингтон, как и ранее, привержен политике «одного Китая» и руководствуется Законом об отношениях с Тайванем и тремя совместными коммюнике.

Накануне армия КНР начала учения, чтобы проверить возможности по «захвату власти» на острове.