Эксперт объяснил военные учения Китая вокруг острова Тайвань

Военный эксперт Борис Юлин в разговоре с Рамблером прокомментировал военные учения Китая, которые проводятся возле острова Тайвань, а также высказался о возможной эскалации связанного с регионом конфликта.

Утром 23 мая Китай у берегов Тайваня начал совместные учения трех родов войск - флота, ВВС и ракетных. По данным агентства «Синьхуа», к берегам Тайваня приблизились военные корабли и самолеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые должны проверить реальные боевые возможности своих морских и воздушных подразделений. Представители Тайваня при этом отмечали, что его «военнослужащие сохраняют бдительность и не ищут конфликта».

До сих пор Китай считается единым. То есть раньше Тайвань был представлен в ООН в качестве Китая, а сейчас там представлен материковый Китай. Но в любом случае Китай считается одним государством, где на разных кусках территории есть два правительства с разными идеологическими взглядами... В последнее десятилетие американцы упорно продвигают идею об объявлении Тайваня независимым от Китая государством. Так что здесь Китай борется за свою территориальную целостность, там не признают идею о разделении страны. Борис Юлин Военный эксперт, историк

Напряжение вокруг Тайваня в последнее время усиливается, подчеркнул эксперт.

«Противники Китая стягивают в регион все большие силы (там присутствуют американские войска), а также начинают снабжать Тайвань новыми вооружениями. Таким образом, учения Китая являются как подготовкой вооруженных сил страны к вооруженному конфликту, который все более вероятен, так и политическим демаршем, который демонстрирует, что он готов отстаивать свою целостность. То есть, по сути, у учений две причины», — отметил специалист.

На опубликованной ранее армией Китая карте военных учений вокруг Тайваня показано, что маневры будут проходить в пяти зонах - к северу, югу, востоку и юго-востоку от острова, а также в Тайваньском проливе ближе к материковой части Китая. По словам эксперта, это говорит о том, что в случае начала связанного с Тайванем конфликта Китай будет готов наносить удары по острову с нескольких направлений.

«Скорее всего, Китаем рассматривается именно вариант высадки на Тайване больших десантных сил, которые будут на суше проводить операцию по захвату острова», — подчеркнул он.

Вместе с тем Юлин ответил на вопрос касательно возможной реакции США на учения Китая в регионе.

«Американцы сами спровоцировали эту ситуацию, и сейчас нужно будет посмотреть, готовы ли они будут пойти на дальнейшее усиление конфронтации, которая может привести к прямой войне, или все же сдадут назад», — сказал он, отметив, что в настоящее время и правительство Тайваня, и США нарушают решение ООН по Китаю.

Отвечая на вопрос касательно возможного посредничества России при урегулировании разногласий между сторонами, эксперт выразил мнение, что в нынешней ситуации ни американским, ни тайваньским властям подобные переговоры не нужны.

«Если бы такой диалог им был нужен, то они не педалировали бы эту ситуацию. Россия здесь может либо занять нейтральную позицию, либо высказать поддержку Китаю и обозначить, что в случае начала конфликта она выступит на его стороне. И поскольку Россия сейчас является одной из двух сверхдержав в плане ядерного оружия, то подобное заявление будет иметь немалый политический вес», — заключил Юлин.

Издание Global Press ранее назвало сроки начала операции Китая по возвращению Тайваня.