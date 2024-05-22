Главный редактор медиагруппы RT Маргарита Симоньян пообещала опубликовать имена 500 пленных военнослужащих ВСУ, которых не хотят обменивать в Киеве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, все военнослужащие в этом списке ждут обмена уже четыре месяца. При этом редактор RT получила не только имена, но также даты рождения всех пленных. Полный список Симоньян пообещала опубликовать вечером.

«У меня есть полные руководители 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается осуществить. Зеленский отобрал 38 человек — азовцев* и ко — и готов забрать только их. <...> Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться», — написала она.

Ранее Симоньян прокомментировала покушение на премьера Словакии Роберта Фицо.

*члены запрещенной в России экстремистской организации