«Получите пулю в лоб»: Симоньян высказалась о покушении на Фицо

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо предсказуемо и омерзительно, особенно если вспомнить историю XX века и то, как действует Запад. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Медиаменеджер отметила, что произошедшее с Фицо — акт запугивания общественности со стороны Запада. Западная сторона хотела ликвидировать политика, чтобы напугать весь остальной мир.

— Это покушение и почти убийство Фицо. Того самого Фицо, который говорил, что к СВО привел разгул нацизма на Украине и что у Путина не было другого выбора. Он говорил об этом публично. Нате, пожалуйста, получите пулю в лоб, — добавила Симоньян.

Симоньян считает, что на Западе попытаются уверить общественность в том, что нападавший был один. Аналогичная тенденция наблюдалась и в других историях громких покушений.

19 мая глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток сообщил, что правоохранительные органы Словакии изучают версию о том, что совершивший покушение на премьер-министра Роберта Фицо действовал не один.

15 мая в здании, где проводилось выездное заседание правительства Словакии, произошла стрельба. В результате инцидента премьер-министр республики Роберт Фицо получил ранение.