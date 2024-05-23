Под Угледаром уничтожена техника ВСУ и склады с боеприпасами

Военная техника и склады с боеприпасами уничтожены артиллеристами группировки войск «Восток» под Угледаром. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты РСЗО „Град“ артиллерии группировки войск „Восток“ уничтожили бронетехнику и склады с боеприпасами ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

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Цель выявила разведка, координаты были оперативно переданы артиллеристам.

По данным Минобороны, каждая боевая машина РСЗО «Град» несет пакет из 40 реактивных снарядов с дальностью стрельбы от 33 до 42 км в зависимости от типа используемых боеприпасов.

Чтобы навестись на цель, расчету нужно всего лишь несколько минут, после чего в направлении позиций противника выпускается пакет из десятков 122-мм снарядов.

«Бывают разные задачи — пехота противника, минометные расчеты, легкобронированные машины, танки, БМП. Какая цель поступает — выезжаем своевременно, быстро ориентируемся, чтобы сразу с первого залпа поразить», — приводит Минобороны слова оператора-геодезиста расчета с позывным Казанка.

По словам артиллеристов группировки войск «Восток», у ВСУ по-прежнему наблюдается снарядный голод. В подавляющем большинстве случаев украинские войска на линии фронта работают FPV-дронами.