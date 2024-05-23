Сальдо: Киев устроил в Херсоне террор, людей отлавливают как зверей

Киевские власти устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор, людей в рамках насильственной мобилизации отлавливают как зверей.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Тэцэкашники с западных и центральных областей ловят как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой», — сказал Сальдо.

Ранее в подполье сообщили, что украинские военкомы на блокпостах задерживают жителей Херсона.

Также поступала информация, что в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке.