Сальдо: Киев устроил в Херсоне террор, людей отлавливают как зверей
Киевские власти устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор, людей в рамках насильственной мобилизации отлавливают как зверей.
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Тэцэкашники с западных и центральных областей ловят как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой», — сказал Сальдо.
Ранее в подполье сообщили, что украинские военкомы на блокпостах задерживают жителей Херсона.
Также поступала информация, что в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке.