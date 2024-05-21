В Германии прокомментировали ядерные учения России

Немецко-финский бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал учения России по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. Об этом он написал в социальной сети X.

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По словам Доткома, эти учения являются «предупреждением» от России для стран Запада. Как считает предприниматель, таким образом Москва демонстрирует им опасность вмешательства в украинский конфликт.

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«Россия начала тактические учения по ядерному оружию, чтобы предупредить НАТО о необходимости держаться подальше от Украины», — написал Дотком.

Ранее Минобороны России объявило о начале первого этапа учений по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия