В России начались учения с нестратегическим ядерным оружием

Минобороны России объявило о начале первого этапа учений по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, в рамках учений отрабатывается подготовка к запуску ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Кроме того, личный состав авиачастей ВКС России направится в районы патрулирования с авиационными средствами поражения.

«В соответствии с поручением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — сообщили в Минобороны.

В МАГАТЭ заявили, что риск ядерного конфликта достиг наивысшей точки

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения с отработкой запуска ядерного оружия связаны с заявлениями западных политиков о готовности отправить войска на Украину.