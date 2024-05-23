В центре Белгорода на фоне ракетной опасности слышны взрывы

Серия взрывов прозвучала в районе центральной площади Белгорода. Об этом сообщает РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

© Maxim Shemetov/Reuters

Накануне Гладков сообщал, что два села в Белгородской области подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Речь идет о населенных пунктах Тишанка и Архангельское.

Под Угледаром уничтожена техника ВСУ и склады с боеприпасами

Никто не пострадал. Помимо этого, как рассказал губернатор, один человек пострадал после атаки украинского дрона-камикадзе на заправку в Грайвороне. В результате взрыва загорелся один автомобиль, у пострадавшего мужчины выявили открытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали.