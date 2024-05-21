Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с поручением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - сказали там.

Ракетные соединения ЮВО в рамках учений отрабатывают подготовку к пуску ракет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".

"В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - сказали в ведомстве.

Как сообщили в Минобороны, личный состав авиачастей ВКС России направится в районы патрулирования.

В МАГАТЭ заявили, что риск ядерного конфликта достиг наивысшей точки

"Личный состав задействованных в учениях подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало Минобороны России, проводимые учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации.