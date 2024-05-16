Десять БПЛА нейтрализованы над Крымом, Брянской, Калужской и Тульской областями

Десять БПЛА были уничтожены и перехвачены за ночь над Крымом, Брянской, Калужской и Тульской областями.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Республики Крым, уничтожены один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Калужской области и два БПЛА над территорией Тульской области», — заявили в ведомстве.

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Также средства ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету «Точка-У» и один БПЛА над Белгородской областью.