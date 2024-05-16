СМИ: экипаж танка Т-90 подбил лодку с украинскими диверсантами на Днепре

РИА Новости: экипаж танка Т-90 подбил лодку с украинскими диверсантами на Днепре
Экипаж танка Т-90 группировки российских войск «Днепр» подбил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области.
Об этом информирует РИА Новости.
«... огнём Т-90 была уничтожена позиция украинских военных на правом берегу Днепра Херсонской области и лодка с переправляющимися на левый берег украинскими диверсантами», — передаёт агентство.
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Ранее российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское.
Также ВС России освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.