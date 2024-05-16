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РИА Новости: экипаж танка Т-90 подбил лодку с украинскими диверсантами на Днепре

Экипаж танка Т-90 группировки российских войск «Днепр» подбил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области.

СМИ: экипаж танка Т-90 подбил лодку с украинскими диверсантами на Днепре
© РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«... огнём Т-90 была уничтожена позиция украинских военных на правом берегу Днепра Херсонской области и лодка с переправляющимися на левый берег украинскими диверсантами», — передаёт агентство.

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