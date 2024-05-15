В Севастополе сработали системы ПВО

В Севастополе системы ПВО сбили несколько воздушных целей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Он отметил, что все службы в Севастополе были приведены в состояние боевой готовности, работает ПВО.

«Сбито уже несколько воздушных целей», — написал Развожаев.

На этом фоне он призвал всех сохранять спокойствие и оставаться во временных укрытиях и безопасных местах.

Ранее сообщалось, что над Белгородом сбили авиабомбу Hammer и беспилотник ВСУ.