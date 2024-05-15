В Севастополе сработали системы ПВО

В Севастополе сбили несколько воздушных целей
В Севастополе системы ПВО сбили несколько воздушных целей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что все службы в Севастополе были приведены в состояние боевой готовности, работает ПВО.
«Сбито уже несколько воздушных целей», — написал Развожаев.
На этом фоне он призвал всех сохранять спокойствие и оставаться во временных укрытиях и безопасных местах.
Ранее сообщалось, что над Белгородом сбили авиабомбу Hammer и беспилотник ВСУ.
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