Французская авиабомба сбита в небе над российским регионом

Силы ПВО сбили над Белгородской областью авиабомбу Hammer и беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

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По их данным, ВСУ попытались нанести удар по территории Белгородской области с 18:00 до 19:30 по московскому времени. Атака была совершена с помощью управляемой авиабомбы Hammer и беспилотника самолетного типа.

Минобороны России выступило с заявлением после сообщений о взрывах в Белгороде

«Дежурными средствами ПВО они были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в тексте.

За последние сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 200 снарядов. В результате обстрелов пострадали девять мирных жителей.