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ВСУ отправили резервные силы в Харьковскую область

Начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что Киев отправил в Харьковскую область резервные силы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

ВСУ отправили резервные силы в Харьковскую область
© globallookpress.com

По его словам, последние два месяца эти резервные силы проходили подготовку. Баргилевич также отметил, что если бы не она, то обстановка в регионе «была бы хуже».

«Сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы», — заявил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что не увидел угрозы в потенциальном наступлении ВС РФ на Харьков.

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