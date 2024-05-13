ВСУ отправили резервные силы в Харьковскую область

Начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что Киев отправил в Харьковскую область резервные силы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, последние два месяца эти резервные силы проходили подготовку. Баргилевич также отметил, что если бы не она, то обстановка в регионе «была бы хуже».

«Сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы», — заявил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что не увидел угрозы в потенциальном наступлении ВС РФ на Харьков.