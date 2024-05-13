На Украине высказались о положении ВСУ под Харьковом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко рассказал, что не увидел угрозы в потенциальном наступлении ВС РФ на Харьков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

При этом Литвиненко уточнил, что российское наступление на Харьков все еще является ожидаемым событием, но он не считает, что ВС РФ смогут занять город.

«Около 50 тысяч (российских солдат — прим. ред.) находились на границе. Сейчас в регионе с пятницы атакуют более 30 тысяч человек. Действия России в приграничной зоне продолжаются. Мы можем сказать, что не видим угрозы наступления на Харьков», — заявил он.

Литвиненко также добавил, что ожидает наступления в данном регионе, так как своевременно получил соответствующий доклад от украинской разведки.

Ранее Литвиненко оценил выдвижение на пост министра обороны России Андрея Белоусова.