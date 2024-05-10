Собянин сообщил о сбитом в Подольске беспилотнике, летевшем на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Подольске.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал мэр в телеграм-канале.

Он также отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.