Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru Украины ждет западное оружие для его дальнейшей перепродажи.

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«Судя по всему, коммерческие круги, которые кружатся вокруг Зеленского, с нетерпением ждут новой партии для перепродажи», — допустил офицер.

По его словам, открытым остается вопрос, кто будет использовать западное оружие, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку кадров.

Липовой также призвал скептически относиться к заявлениям Зеленского о недостаточных поставках вооружений со стороны стран Запада.

Ранее украинский лидер заявил, что страны Запада поставляют Киеву оружие слишком медленно и в недостаточных объемах. 7 мая глава государства призвал Запад ускорить поставки оружия на Украину. По его словам, «за политическими решениями должна следовать реальная логистика», приводящая к фактическому получению оружия украинскими военными.