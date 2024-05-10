В ФРГ большинство военных к 2025 году переведут под командование НАТО

Большая часть военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) к 2025 году будет переведена под командование НАТО, около 35 тыс. из них будут иметь два высших уровня готовности. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Безопасность наших союзников - это наша безопасность. Поэтому к следующему году большая часть военных Бундесвера будет передана под командование НАТО, и примерно 35 тыс. из них будут иметь два высших уровня готовности", - сказал Писториус, выступая с программной речью в Университете Джонса Хопкинса в США.

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"Наше особое внимание по-прежнему уделяется защите наших союзников на восточном фланге НАТО. От Крайнего Севера до Балкан, от Балтийского моря до Средиземного моря мы направляем значительные ресурсы на обеспечение безопасности союзников и НАТО в целом", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Германия наращивает присутствие Бундесвера на восточном фланге НАТО. В этой связи Писториус напомнил о размещении в Литве на постоянной основе бригады ВС ФРГ.

"Это беспрецедентный случай в истории Германии", - сказал министр.

"Вместе с нашими союзниками мы посылаем четкий сигнал [президенту РФ Владимиру] Путину: если какой-нибудь российский солдат ступит на территорию союзников, мы будем защищать каждый ее дюйм", - заявил глава Минобороны ФРГ.

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Латвию заявил, что порядка 35 тыс. военнослужащих ФРГ готовы оперативно оказать поддержку союзникам в случае чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что Бундесвер будет ориентирован на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы.