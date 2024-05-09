Военный потенциал России позволил бы ей уничтожить Украину в течение суток, не используя ядерное оружие, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие», – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА «Новости».

По словам Риттера, Москва не рассматривает подобный сценарий, так как одерживает победу на поле боя.

«На Украине не хватает мужчин, потому что они бегут, поэтому им приходится ловить их и отправлять на фронт», – резюмировал он.

Ранее в Швейцарии назвали Россию победителем в украинском конфликте.