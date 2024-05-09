Тайвань зафиксировал приближение летательных аппаратов и кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 23 летательных аппаратов и 5 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте оборонного ведомства острова.

Как утверждается, восемь летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в юго-западной и восточной частях острова.

В заявлении сказано, что армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

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Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.