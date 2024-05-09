На Западе выступили с печальным для Украины заявлением насчет НАТО

Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на оптимистичные заверения Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс в интервью YouTube-каналу DawnNews.

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«Первое, что нужно понимать, — это то, что политику НАТО в плане включения новых стран определяет все-таки не Энтони Блинкен: для этого необходимо единогласное решение всех членов альянса», — отметил он.

По словам Марплса, в НАТО есть сразу несколько стран, которые не готовы дать согласие на вступление Украины. Вступлению Киева в альянс также мешает конфликт с Россией. Как отметил профессор, любое государство перед вступлением в блок сначала должно закончить все конфронтации насчет собственных границ.

Ранее на сайте альянса сообщалось, что следующий саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что на июльском саммите Киев рассчитывает получить ответ на заявку по вступлению, поданную в сентябре 2022 года.

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