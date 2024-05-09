ПВО за ночь сбили 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Российские системы ПВО за ночь сбили 15 снарядов РСЗО Vampire и один беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом в четверг, 9 мая, заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

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— Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — следует из публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.

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Кроме того, ПВО уничтожили два беспилотника в небе над Брянской областью и три – над Курской.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число погибших в Белгородской области при атаке украинских дронов 6 мая выросло до восьми. По его словам, скончался один из пострадавших мужчин.

Помимо этого, в Белгороде пять человек пострадали в результате взрыва 4 мая. Всех пострадавших доставили в городскую больницу № 2 для оказания необходимой медицинской помощи.