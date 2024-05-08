В Киеве произошла новая серия взрывов

В Киеве прозвучала новая серия взрывов. Об этом рассказало украинское издание «Зеркало недели» в Telegram.

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Жителей украинской столицы призвали находиться в укрытиях.

"Зеркало недели": в Запорожье после взрывов возникли перебои со светом и водой

До этого также сообщалось о взрыве в Киеве. По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 8 мая взрывы также раздались в Харькове, подконтрольном Киеву Запорожье, Львовской, Полтавской и Ивано-Франковской областях