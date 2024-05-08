В Запорожье после взрывов возникли перебои со светом и водой

Перебои с электро- и водоснабжением фиксируются в подконтрольном украинским властям городе Запорожье после прогремевших там взрывов.

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Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели". В настоящее время на всей территории Украины и подконтрольных Киеву районов ДНР, Запорожской и Херсонской областей звучит воздушная тревога. В ночь на 8 мая сообщалось, что звуки взрывов раздались в Полтавской области и в Харькове. До этого появилась информация о взрывах около подконтрольного украинским властям Херсона. 7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова "в этот месяц".

По его мнению, РФ нужно "забирать" ближайшие территории, чтобы затем добиться от Владимира Зеленского "подписания необходимых бумаг". 5 мая министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие поразили украинский склад с ракетным вооружением в Одессе. В оборонном ведомстве отметили, что объект удалось поразить благодаря совместной работе оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ. На складе находилось вооружение западного производства.