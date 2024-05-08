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Влияние линии Порошенко на оборону ВСУ оценили

Украинская армия удается удерживать фронт только за счет так называемой линии Порошенко — укреплениях, которые возводились в годы президентства Петра Порошенко. С такой оценкой в беседе с Ura.Ru Геннадий Алехин.

Влияние линии Порошенко на оборону ВСУ оценили
© ТАСС
«Наиболее укрепленная в фортификационном отношении линия обороны у противника — это линия Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка (ДНР)», — поведал Алехин. По его словам, после начала СВО украинская сторона так и не смогла создать ни одной вразумительной линии обороны.

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Украина не делала акцент на защите и теперь оказалась не готова обороняться, отметил военный эксперт.

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