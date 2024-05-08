Российская ПВО сбила барражирующие боеприпасы Switchblade

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил об успешном уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) двух управляемых барражирующих боеприпасов Switchblade. Об этом пишет ТАСС.

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Также были сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, добавил Бигма. Помимо этого, операторам группировки удалось поразить две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, применявшихся противником.

Ранее стало известно, что украинская армия не справляется с опознанием солдат, которые числятся пропавшими без вести. Сообщается, что данная процедура может занимать несколько месяцев, при этом доступ к телу погибшего не всегда позволяет ее ускорить.