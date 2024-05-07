Отправка западных военных на Украину не поможет ВСУ изменить положение на поле боя. Такое мнение в своей колонке высказал обозреватель dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть стран сразу после этого поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных в Киев. Позже Макрон заявил, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в боевых действиях на Украине, но не исключил возможности отправки туда войск, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.

Алтыпармак считает, что «даже если вся Европа отправит своих солдат на Украину, ситуация на поле боя не изменится».

«Потому что Запад с самого начала испробовал все эти методы: манипуляции, поддержку наемниками и техникой, экономическим эмбарго, формирование общественного мнения через мировые СМИ, разные попытки давления на россиян. Трудно понять, почему жители Запада, которые уже потерпели неудачу во всех попытках, пытаются повторить то же самое», — указал обозреватель.

Вместо этого Алтыпармак предложил Западу отказаться от финансовой и военной поддержки Украины, ведь в результате ничего кроме страдания стране они не несут.

«Солдаты, которых они посылают, гибнут, техника уничтожается. Россию экономические эмбарго не затрагивают. С РФ ничего не происходит. Однако на Украине гибнут мирные жители из-за атак киевского режима. Украинский народ беднеет день ото дня», — заключил он.

Ранее сообщалось, что на сайте Владимира Зеленского появилась петиция о приглашении на Украину западных войск.