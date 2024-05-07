На сайте Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск

На сайте Владимира Зеленского появилась петиция о приглашении на Украину западных войск. Об этом сообщает ТАСС.

Автор петиции обратился к Зеленскому с просьбой «в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Евросоюза, Великобритании и США с просьбой о введении ими своих войск на территорию Украины». Документ рассмотрят, если он наберет 25 тысяч голосов. На данный момент петицию поддержали 25 человек.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть стран сразу после этого поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных в Киев. В частности, об этом сказали в Риме, Берлине, Вашингтоне и Лондоне. Позже Макрон заявил, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в боевых действиях на Украине и не организует наступление.