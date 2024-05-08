Польша подняла в воздух самолеты в связи с "активностью дальней авиации РФ"

Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью дальней авиации РФ.

"Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью (8 мая - прим. ТАСС) наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", - говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети X (ранее Twitter).

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ВС Польши неоднократно принимали эту меру в последние недели. 24 марта оперативное командование польской армии сообщило о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной рано утром того же дня. По его версии, объект влетел в польское воздушное пространство в районе населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной и покинул его спустя 39 секунд. В своем заявлении командование утверждает, что речь идет о российской крылатой ракете. Никаких доказательств представлено не было.