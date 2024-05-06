Россия предложила в ООН резолюцию о неразмещении оружия в космосе

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона предложила проект резолюции о неразмещении оружия в космосе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Небензя сделал во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, российский проект будет открыт для соавторства любыми членами организации.

«Охват нашего проекта широк и нацелен на подтверждение государствами обязательств не использовать космос для размещения ни оружия массового уничтожения, ни обычных вооружений», — рассказал он.

Ранее с подобной инициативой в Совбезе ООН выступили США и Япония, но Россия наложила на этот проект вето.