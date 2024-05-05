МО РФ сообщило об уничтожении дрона Warmate над Херсонской областью

Бойцы подразделения противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск "Днепр" уничтожили в небе над Херсонской областью ударный беспилотник Warmate Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в Минобороны РФ, работа по БПЛА велась при помощи зенитной установки ЗУ-23-2.

"На левом берегу Днепра подразделения "крылатой пехоты" от ударов с воздуха прикрывают расчеты 23-мм зенитных установок ЗУ-23-2. Десантники-зенитчики постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию подразделений соединения в ходе активных боевых действий. С получением боевой задачи на поиск и уничтожение средств воздушного нападения и разведки ВСУ зенитная батарея приступает к уничтожению выявленных воздушных целей противника. В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный беспилотник самолетного типа - барражирующий боеприпас Warmate польского производства, который по воздуху приближался к нашим передовым позициям для нанесения удара по позициям нашей артиллерии", - говорится в сообщении.

Названа самая сложная для перехвата российскими зенитчиками цель

Уточняется, что после обнаружения воздушной цели расчет ЗУ-23-2 открыл по ней прицельный огонь из установки и уничтожил ударный беспилотник ВСУ в воздухе, не позволив ему долететь до российских позиций и нанести удар.