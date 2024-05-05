Названа самая сложная для перехвата российскими зенитчиками цель

Оператор расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с позывным Стаф рассказал, что отправленное Киеву западное оружие не стало спасением для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как российские войска смогли быстро приспособиться к новым угрозам. Об этом военный рассказал в разговоре с РИА Новости.

«Когда появились американские планирующие авиабомбы JDAM, долго не могли понять, что это такое. Размер маленький, горизонтальная скорость минимальная. Но привыкли», — высказался Стаф.

Самыми сложными для перехвата целями российский боец назвал крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Данное оружие Киеву начали поставлять в 2023 году. Как указал Стаф, данные ракеты способны летать на малой высоте и могут скрываться за складками рельефа местности.