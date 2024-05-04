На дорогах Латвии замечена тяжелая техника НАТО

Западная военная техника была замечена на дороге из Резекне в Даугавпилс в Латвии. Бронемашины перевозили на грузовиках, сообщает Telegram-канал «Абзац».

Очевидцы сняли передвижение военной техники НАТО по дорогам Латвии. На кадрах видны грузовики, которые на специальных платформах перевозят гусеничную и колесную боевую технику.

В комментариях пользователи предполагают, что техника предназначена для ВСУ и направляется в зону боевых действий, где ее ждет быстрое уничтожение российской армией:

«Артель "Напрасный труд"!!! Или, чтобы нашим было чем заняться!!!» «На Поклонной горе выставка ещё не закончилась».

Накануне в Латвии начали копать противотанковые рвы вдоль границы с Россией и Белоруссией, чтобы создать «балтийскую линию обороны».