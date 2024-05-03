Латвия начала копать противотанковые рвы на границе с РФ и Беларусью

Латвия приступила к созданию противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией в рамках сооружения балтийской «линии обороны». Об этом сообщил портал rus.lsm.lv. ТАСС

Отмечается, что первые укрепления возводятся в километре от границы с РФ, недалеко от погранпункта «Терехово» - там перекапывают дорогу и делают противотанковый ров. Российская газета

После этого латвийские власти намерены установить там так называемые зубы дракона. При этом в случае военных действий эта территория будет превращена в минные поля, рассказал инженер и лейтенант-полковник Каспар Лаздиньш. News.ru