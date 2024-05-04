За сутки группировка войск "Центр" поразила 380 целей противника

Российские военные обнаружили и поразили 380 целей Вооруженных сил Украины за сутки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, удары пришлись по 12 опорным пунктам и около 100 позициям полевой артиллерии противника.

В течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе 12 опорным пунктам, складу боеприпасов, около 100 позициям полевой артиллерии, — подчеркнул военный.

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При поддержке артиллерии и авиации бойцы ВС РФ также нанесли поражение живой силе и технике формирований украинских бригад. В частности, противник понес потери в районах Очеретино, Уманской, Нетайлово и Соловьево, уточнил Савчук.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ информировала, что штурмовики 42-й гвардейской дивизии минометным огнем уничтожили группу пехотинцев Вооруженных сил Украины. Это позволило российским войскам занять более выгодные позиции в районе населенного пункта Вербовое, обратили внимание в ведомстве. Оператор разведывательного дрона смог вскрыть фортификационные укрепления противника и живую силу.

До этого сообщалось, что в приграничных районах Курской области расчеты 120-мм минометов группировки войск «Запад» уничтожили украинских артиллеристов. Российские военнослужащие скрытно выдвинулись на рубеж открытия огня и успешно отработали по целям.