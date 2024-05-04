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Минобороны: артиллеристы нанесли удар по опорникам ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы российской нанесли удар по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра из РСЗО "Град". Об этом сообщает Министерство обороны России. "Расчет РСЗО БМ-21 "Град", выполняя огневую задачу, уничтожил ряд опорных пунктов украинской армии расположенных на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Минобороны: артиллеристы нанесли удар по опорникам ВСУ на правом берегу Днепра
© Станислав Красильников/РИА Новости

Расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" постоянно находятся в полной боевой готовности", - сообщает Минобороны. Отмечается, что цели для ударов российские артиллеристы получают в режиме реального времени благодаря взаимодействию с разведчиками, оснащенными беспилотными летательными аппаратами. Кроме высокой точности и оперативности, такое взаимодействие позволяет экономно расходовать боезапас.

До этого Министерство обороны России сообщило, что для поиска пропавших в Черном море троих российских военных привлекли вертолеты. Отмечается, что днем 30 апреля трое военнослужащих одной из воинских частей в Крыму, на резиновой весельной лодке вышли в открытое море. Ветром их унесло в море, после чего были приняты меры для их поиска.

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