Группировка "Запад" уничтожила 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Подразделения Западной группировки ВС РФ уничтожили 10 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сбили 5 беспилотников противника. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа и один БПЛА коптерного типа. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, танк, 3 склада боеприпасов, 5 пикапов, 10 пунктов управления БПЛА", - отметил он.

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Кроме того, добавил Бигма, операторы барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили буксируемые гаубицы Д-20 и М777 в районе Стельмаховки и урочища Волчье в Луганской Народной Республике.