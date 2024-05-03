«Известия»: половина территории Авдеевки в ДНР очищена от взрывчатки
Военные инженеры Центрального военного округа очистили от взрывоопасных предметов половину территории Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на командира группы разминирования.
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«Сейчас работаем в основном по жилым секторам, чтобы люди чувствовали себя спокойно и уверенно, чтобы не жили в страхе», — рассказал военный с позывным Панда.
По данным газеты, каждую группу разминирования сопровождают два бойца для прикрытия от угрозы с воздуха и медик.
Ранее сообщалось, как проходит разминирование Авдеевки.
Также глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что вскоре будет запущен общественный транспорт между Авдеевкой и Ясиноватой.